Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина заявил, что тот не планирует никаких контактов с оппозиционной кандидаткой в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

Об этом заявил Дмитрий Песков в комментарии российское издание ТАСС.

— Госпожа Тихановская не находится в Беларуси, вряд ли можно сказать, что она как-то участвует в жизни Беларуси. Каких-либо контактов не планируется, — заявил Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Тихановская «пребывает на территории Евросоюза, активно путешествует по странам, встречается с различными главами государств и правительств, которые считают нелегитимным самопровозглашенного Александра Лукашенко, поэтому, по словам представителя Путина, «там совсем другая ситуация».

Напомним, Президент России Владимир Путин поздравил действрующего президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на очередных выборах. В телеграмме Путин написал, что рассчитывает на дальнейшее развитие сотрудничества двух стран, которое «отвечает коренным интересам братских народов РФ и Белоруссии».