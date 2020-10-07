Из-за пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса уровень бедности в Украине вырастет с 2,1% в 2019 году до 2,3% к концу 2020-го.

Об этом свидетельствует прогноз Всемирного банка, размещенный на сайте организации, пишет Страна.ua.

Расчет проводился на основе международной черты бедности в 5,5 долларов в день (примерно 155 гривен). Эксперты выяснили, что к концу текущего года бедность в Украине вырастет на 0,2 процентного пункта до 2,3%.

«Для снижения уровня бедности в среднесрочной перспективе необходим устойчивый экономический рост», - сказано в прогнозе.

Кроме того, во Всемирном банке предполагают, что повышение минимальной зарплаты в 2021 году приведет к росту бюджетного дефицита до более чем 6,0% и росту общих потребностей в финансировании до более чем 13% от ВВП.