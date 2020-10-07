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Сегодня, 7 октября, Николаевская областная территориальная избирательная комиссия утвердила порядок партий в избирательном бюллетене.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Согласно результатам жеребьевки, партии будут размещены в избирательном бюллетене следующим образом:
В частности, по причине отсутствия представителей некоторых партий, жребий за них тянул член комиссии Геннадий Шибанов.
Напомним, ранее Николаевская областная территориальная избирательная комиссия приняла решение о регистрации кандидатов в депутаты городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Сегодня, 7 октября, Николаевская областная территориальная избирательная комиссия утвердила порядок партий в избирательном бюллетене.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Согласно результатам жеребьевки, партии будут размещены в избирательном бюллетене следующим образом:
В частности, по причине отсутствия представителей некоторых партий, жребий за них тянул член комиссии Геннадий Шибанов.
Напомним, ранее Николаевская областная территориальная избирательная комиссия приняла решение о регистрации кандидатов в депутаты городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».