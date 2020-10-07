Сегодня, 7 октября, Николаевская областная территориальная избирательная комиссия утвердила порядок партий в избирательном бюллетене.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Согласно результатам жеребьевки, партии будут размещены в избирательном бюллетене следующим образом:

«Наш край»; ВО «Батьківщина»; «Оппозиционный блок»; «За майбутнє»; «Пропозиція»; «Миколаївці»; «Оппозиционная платформа - За жизнь» ; «Європейська солідарність»; « Перемога Пальчевського »; « Партия Шария; « Аграрна парт і я »; «Слуга народа».

В частности, по причине отсутствия представителей некоторых партий, жребий за них тянул член комиссии Геннадий Шибанов.

Напомним, ранее Николаевская областная территориальная избирательная комиссия приняла решение о регистрации кандидатов в депутаты городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».