Николаевская областная территориальная избирательная комиссия приняла решение о регистрации кандидатов в депутаты городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Соответствующее решение принято сегодня, 6 октября, на заседании избиркома, — передает корреспондент НикВести.

В ходе заседания глава комиссии Федор Барболат зачитал решение Одесского апелляционного суда, который отказал главе Николаевского областного совета Виктории Москаленко в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Николаевского окружного административного суда о регистрации списках кандидатов от «ОПЗЖ».

Решение суда об отказе в удовлетворении аппеляционной жалобы Виктории Москаленко

После чего облизбирком приступил к голосованию по вопросу о регистрации списка кандидатов от «ОПЗЖ». Так как большинство из присутствующих членов комиссии, а именно 11 человек проголосовали «За», список был зарегистрирован.

Напомним, 27 сентября городской и областной избиркомы выявили ряд технических ошибок в списках кандидатов от «ОПЗЖ» и предоставили партии 24 часа для исправления всех технических ошибок перед повторным рассмотрением списка кандидатов.

Однако, на заседании 29 сентября ни городской, ни областной территориальные избирательные комиссии не приняли решение о регистрации списка кандидатов в депутаты от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь».

2 октября, Николаевский окружной административный суд обязал областную территориальную избирательную комиссию зарегистрировать списки кандидатов в депутаты от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевский облсовет.

В свою очередь глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко подала апелляционную жалобу на решение Николаевского окружного административного суда.

Напомним, Николаевская городская избирательная комиссия приняла решение о регистрации кандидатов в депутаты городского совета от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».