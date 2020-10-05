Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко подала апелляционную жалобу на решение Николаевского окружного административного суда, который обязал облизбирком зарегистрировать списки кандидатов в депутаты от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевский облсовет.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, пишут НикВести.

Виктория Москаленко заявила, что так как облизбирком решил подыгрывать партии «ОПЗЖ» отказавшись подавать апелляцию на решения суда, она приняла решение сделать это за членов комиссии.

— Новость для всех, кто следит за «беспределом», который устроила партия «ОПЗЖ» в нашей области! Как вам известно суд вынес незаконное решение, которым обязал избирательную комиссию зарегистрировать списки «ОПЗЖ». Комиссия отказалась подавать апелляцию на это решение, что является нарушением закона и подыгрыванием! Поэтому, я сама решила подать апелляционную жалобу! Так, вчера ночью апелляция была подана! Спасибо коллегам юристам, которые помогли в подготовке жалобы! — заявила Виктория Москаленко.

Напомним, 27 сентября городской и областной избиркомы выявили ряд технических ошибок в списках кандидатов от «ОПЗЖ» и предоставили партии 24 часа для исправления всех технических ошибок перед повторным рассмотрением списка кандидатов.

Однако, на заседании 29 сентября ни городской, ни областной территориальные избирательные комиссии не приняли решение о регистрации списка кандидатов в депутаты от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь».

2 октября, Николаевский окружной административный суд обязал областную территориальную избирательную комиссию зарегистрировать списки кандидатов в депутаты от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевский облсовет.

Также напомним, что Николаевская областная избирательная территориальная комиссия решением суда должна зарегистрировать списки кандидатов в депутаты от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в облсовет в понедельник, 5 октября.