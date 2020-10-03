Николаевская областная избирательная территориальная комиссия решением суда должна зарегистрировать списки кандидатов в депутаты от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в облсовет в понедельник, 5 октября.

Решение о проведении комиссии облизбиркома на следующей неделе было принято сегодня, 3 октября, передает корреспондент НикВести.

Как известно, вчера, 2 октября, суд обязал областную территориальную избирательную комиссию зарегистрировать списки кандидатов в депутаты от «ОПЗЖ» в облсовет.

Отметим, что решением суда областная избирательная комиссии может в течение двух дней подать апелляцию. При этом зарегистрировать кандидатов комиссия может только по истечении двух дней.

На сегодняшнем заседании облизбиркома члены комиссии приняли решение не подавать апелляцию на решение суда. В частности, «за» проголосовали 10 человек, «против» — 3, воздержался — 1.

Таким образом, областная территориальная комиссия примет решение о регистрации списка кандидатов в депутаты облсовета от «ОПЗЖ» в понедельник, 5 октября.

Напомним, 27 сентября городской и областной избиркомы выявили ряд технических ошибок в списках кандидатов от «ОПЗЖ» и предоставили партии 24 часа для исправления всех технических ошибок перед повторным рассмотрением списка кандидатов.

Однако, на заседании 29 сентября ни городской, ни областной территориальные избирательные комиссии не приняли решение о регистрации списка кандидатов в депутаты от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь».