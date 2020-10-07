Кандидат на пост городского главы от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская встретилась с жителями Николаева. На этот раз встречи прошли возле Дома учителя и в микрорайоне Матвеевка.

Об этом она пишет на своей странице в Facebook.

Татьяна представила участников своей команды и кандидатов в депутаты, рассказала о себе и стратегии развития Николаева, обсудила актуальные проблемы.

– Мы не собираемся останавливаться, а только набираем обороты. Вчера мы провели ещё две встречи: в микрорайоне Матвеевка и возле Дома учителя. В микрорайоне Матвеевка вместе со мной были кандидат в депутаты городского совета Екатерина Мирзоян, а в областной совет – Александр Полищук. Возле Дома учителя я представила Андрея Нероду, как депутата в горсовет и Марину Волошенюк в областной. Нас пришел поддержать и кандидат в депутаты Андрей Стахурский, - написала Татьяна Домбровская.

На встрече обсуждались проблемы, с которыми, по словам Татьяны, сталкиваются практически все горожане.

– Проблемы в этих микрорайонах очень схожи с теми, что мы слышим в разных частях города. Это экология, транспортная инфраструктура, социальная поддержка учителей и медицинских работников, городские коммуникации, качественный досуг для молодёжи. Это тот необходимый минимум, который сделал бы жизнь в Николаеве лучше, очевидно, сейчас этого не хватае, - отметила она.

Кандидат в мэры также отмечает, что встречи проходят с соблюдением карантинных норм.

– Мы с командой проводим встречи с соблюдением всех карантинных норм, заботимся о здоровье каждого, кто к нам приходит. Следите за анонсами, чтобы не пропустить встречу в вашем районе, - добавила Татьяна Домбровская.

Пресс-релиз