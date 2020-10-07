По результатам жеребьевки политическая партия «Наш Край» будет первой в избирательных бюллетенях.

Об этом сообщил лидер областной организации «Наш Край», депутат областного совета Юрий Кормышкин, передает пресс-служба политсилы.

— Очередной шаг на пути к победе уже сделан: по результатам жеребьёвки политическая партия «Наш Край» номер «1» в избирательном бюллетене! Друзья, теперь все будет зависеть только от вашего волеизъявления, – сообщил Юрий Кормышкин.

Он также отметил, что такой выбор фортуны – символичный и счастливый для партии «Наш Край».

— В жизни всегда побеждает сильнейший. Я привык побеждать. Везение ли это? Скорее всего, это титанический труд, честность и справедливость, прежде всего, перед собой. Я хочу, чтобы «Наш Край» на местных выборах, которые состоятся 25 октября, занял первое место среди всех партий. Максимум поддержки и доверия людей! Даже судьба нам благоволит на пути к этой цели, – отметил глава областной организации «Наш Край».

Напомним, что Юрий Кормышкин и партия «Наш Край» начали ремонт Николаевской областной инфекционной больнице.

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