В Николаевской ОГА опровергли факт запрета проведения ремонтных работ в инфекционнной больнице комиссией техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с распространением COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

В социальной сети Facebook и интернет-изданиях распространяется информация по поводу якобы «принятия решения» региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Николаевской облгосадминистрации о запрете на проведение капитального ремонта Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней.

Реагируя на это Николаевская ОГА сообщает следующее. В соответствии с положением о региональной комиссии ее решения принимаются коллегиально более чем двумя третями состава комиссии. Оформляются такие решения протоколом, который подписывается председателем и ответственным секретарем комиссии.

Отметим, что документ выложен на широкий круг является проектом решения и не имеет подписи председателя и ответственного секретаря комиссии. Таким образом, утверждение о принятии решения о запрете проведения капитального ремонта КНС «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» не соответствует действительности.

Учитывая изложенное, облгосадминистрация размещает протокол региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Николаевской облгосадминистрации от 06.10.2020 №40 оформленный в соответствии с установленными требованиями.

С проектом можно ознакомиться по ссылке https://cutt.ly/FgeOMUU.