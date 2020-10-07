Лидер областной организации партии «За майбутнє», мэр Николаева в 2013-15 гг. Юрий Гранатуров раскритиковал укладку тротуарной плитки в Николаеве. По его словам, работы ведутся несистемно и хаотично, а их качество невысокое.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

— С тем подходом, который нам демонстрируют, лично у меня складывается впечатление, что у нас не плитку кладут, а бюджет «вкусно» осваивают, — выразил он свое возмущение. — По какому принципу выбирают места для укладки? Почему срывают нормальный асфальт и убирают нормальную плитку, заменяя её на почти такую же? Почему не обеспечили работу ливневок? В городе есть места, где после каждого дождя эта серая плитка оказывается глубоко под водой. А ведь на неё уже истрачены десятки миллионов наших с вами бюджетных гривен! — подчеркнул Юрий Гранатуров.

Он напомнил, что пять лет назад под его руководством в рамках программы «Николаевский двор» буквально за несколько месяцев были комплексно благоустроены 52 двора, в том числе реконструировались и дворовые тротуары. Однако новая власть программу свернула. Также при мэре Юрии Гранатурове была разработана программа безопасного передвижения к объектам социальной сферы (медучреждениям, детсадам, школам). Планировалось привести в порядок подъездные и пешеходные пути к таким объектам — отремонтировать покрытие, бордюры, обустроить съезды для колясочников, пандусы, восстановить наружное освещение, обеспечить обрезку деревьев с целью предотвращения падения веток.

— А сегодня урывками делают разные объекты, но абсолютно непонятен выбор приоритетов, нет ни системы, ни логики, — отметил Юрий Гранатуров.

По его убеждению, необходимо вернуться к прежней программе и обеспечить безопасный доступ к социальным объектам. Начинать надо с участков, где наблюдается самое интенсивное движение.

— Вот, поликлиника (ЦПМСП № 6) на ул. Шоссейной: нормального подхода нет, зато рядом на Центральном проспекте плитку уложили уже по второму разу, хотя прежняя находилась в нормальном состоянии. Отсутствует тротуар на ул. Декабристов в районе бывшего завода «Кристалл». И таких адресов — масса! Есть целые кварталы многоэтажной застройки, где интенсивность движения пешеходов очень высокая, а тротуары — аварийные. Говоря проще — их нет!, — подчеркнул Юрий Гранатуров, отметив, что приоритетные места для выполнения работ должны определять профессионалы вместе с представителями общественности.

Напомним, Николаевский городской голова 2013 - 2015 годов, лидер партии «За майбутнє» в Николаевской области Юрий Гранатуров предложил реформировать Департамент ЖКХ и отдать больше управленческих и финансовых полномочий администрациям районов.