Экс-нардеп, глава городской организации «Оппозиционной платформы — За жизнь» Артем Ильюк обвинил действующего мэра Александра Сенкевича в неэффективном использовании бюджета и беспределе в горсовете.

Об этом он сказал в эфире политического ток-шоу «Битва за місто», который прошел в эфире НикВести 5 октября.

Артем Ильюк отметил, что ему «больно и печально» наблюдать за тем, что происходит в николаевской мэрии. Экс-нардеп добавил, что с тех пор, как он ушел из депутатов горсовета, бюджет развития Николаева увеличился едва ли не в 10 раз. Однако, по его мнению, за эти средства почти ничего сделано не было, а сам Александр Сенкевич нашел общий язык с фракцией «Оппозиционного блока» в горсовете, а поэтому «делится бюджет между двумя группами влияния».

— Я надеюсь, что наша команда сможет внести новую нотку развития. Я точно обещаю, что не дам всем расслабиться. Будет мало шуток, будет много жестких и конструктивных предложений. И я, как и Юрию Исаевичу (Гранатурову, — прим.) когда-то говорил, обещаю и Александру Федоровичу — я сделаю все для того, чтобы вы больше не были мэром города Николаева, — сказал Артем Ильюк.

Артём Ильюк

В свою очередь, Александр Сенкевич сказал, что Артем Ильюк пытается манипулировать общественным мнением и, будучи депутатом Верховной Рады, за 7 лет «пальцем о палец не ударил». На это экс-нардеп отметил, что привлек миллионы гривен субвенций в Николаев, которые не использовались как следует.

— Пора ставить точку такому беспределу, который творится в городском совете и исполкоме. Вы породили это. У вас был прекрасный шанс. Вам дали доверие, колоссальное доверие, которое не давали ни одному политику в Николаеве, — добавил Артем Ильюк.

Александр Сенкевич

Александр Сенкевич назвал его слова «очередной манипуляцией».

— До выборов у нас осталось меньше трех недель. Сегодня Артем рассказывал о том, что нужно меньше политики, а больше конструктива и сегодня он опять ушел в эту политику и непонятную полемику, не думая, как в дальнейшем мы будем работать с интересами города. Обсуждая мою персону... да сессия не может собраться. Никто не способен собрать людей, которые не хотят собираться, — сказал городской голова.

Напомним, до этого Александр Сенкевич, который баллотируется на второй срок от партии «Пропозиція», упрекнул главу городской организации «Оппозиционной платформы - За жизнь» Артема Ильюка в том, что вопрос о его выдвижении в мэры решался в Киеве.