Действующий городской голова Николаева Александр Сенкевич, который баллотируется на второй срок от партии «Пропозиція», упрекнул главу городской организации «Оппозиционной платформы - За жизнь» Артема Ильюка в том, что вопрос о его выдвижении в мэры решался в Киеве.

Об этом шла речь в эфире политического ток-шоу «Битва за місто», который прошел в эфире НикВести 5 октября.

Как известно, ранее Артем Ильюк заявлял о своих мэрских амбициях и планах баллотироваться на пост Николаевского городского головы. Однако, в итоге Стратегический совет партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Киеве принял решение о выдвижении николаевского бизнесмена Владислава Чайки в качестве кандидата в мэры.

— Артем Александрович, вы часто говорите: «Я из-за решения моей команды решил не выдвигаться в мэры». Но вы же нам 2 месяца с бордовговорили, что николаевцы - ваша команда. Это, получается, несовпадение, получается не николаевцы, а «ОПЗЖ» все-таки? Или есть две команды, но за одну мы играем больше?, -спросил Александр Сенкевич у Артема Ильюка.

Александр Сенкевич

На это Артем Ильюк ответил, что принял то решение, которое поможет Николаеву.

— Я же не делю николаевцев на партии, в отличие от вас. Я придерживаюсь того, то николаевцы - это моя команда. Поэтому, я принял решение такое, которое поможет Николаеву и нашей команде, команде николаевцев, - сказал Артем Ильюк.

Артем Ильюк

В свою очередь, Александр Сенкевич заявил, что если вопрос о том, кто будет баллотироваться в мэры Николаева, решало партийное руководство «ОПЗЖ» в Киеве, то может сложиться ситуация, когда из Киева так же буут поступать указания, как депутатам Николаевского горсовета от этой партии следует голосовать за бюджет города.

— Артем Александрович, вы ранее сказали, что вы считаете, что это неправильно все-таки, что надо идти от партий, которые такого лидерского типа, у которых есть руководство в Киеве, которые влияют на жизнь в регионе и которые, собственно, принимают решение, что не вы идете, а Владислав Чайка. При этом, тут же вы говорите о том, что политика не должна быть главной историей в местном самоуправлении, а должно быть решение местных проблем. Так где же гарантия, что когда партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», в очередной раз, перед голосованием за бюджет Николаева 2021, 2022 или 2023 года вы получите разнарядку из Киева, где скажут: пока не проголосуют, что Россия не агрессор - не голосуйте. И вот будет такая история, как у нас было на протяжении 5 лет, что политика центральной власти влияла на горшки в школах Николаева, - сказал Александр Сенкевич.

На это Артем Ильюк заявил, что партия «Пропозиція» - тоже не николаевская партия, а партия Днепра. На это Александр Сенкевич, что это партия местного самоуправления и ее лидером в Николаевской области является он.

Ранее сообщалось, что исполнительный директор компании UPSS Terminals, лидер списка кандидатов в Николаевский облсовет от политической партии «Пропозиція» Дмитрий Фалько решил идти в команде мэра Александра Сенкевича, так как считает его профессионалом и хорошим управленцем.