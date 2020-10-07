Исполнительный директор компании UPSS Terminals, лидер списка кандидатов в Николаевский облсовет от политической партии «Пропозиція» Дмитрий Фалько решил идти в команде мэра Александра Сенкевича, так как считает его профессионалом и хорошим управленцем.

Об этом он рассказал вчера, 5 октября, в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести.

Дмитрий Фалько

По словам Дмитрия, за 5 лет мэру Александру Сенкевичу удалось реализовать в Николаеве множество проектов, которые позитивно повлияли на жизнь николаевцев.

— Почему я пошел с Сенкевичем? Потому что я считаю, что Сенкевич именно тот человек, который способен сделать положительные изменения. Я видел то, что происходило эти пять лет. Я считаю, что Александр Федорович не смог сделать максимум из того, что у него было, но то, что он приложил максимум собственных усилий, максимум моральных своих качеств и своей энергии для того, чтобы хоть что-то реализовать. Это и проекты в сфере транспорта, реконструкция очистных сооружений, и даже наша Соборная площадь. Она мне нравится. Я считаю, что те люди, которые критикуют площадь они не искренни сами с собой, им просто нужно критиковать, — заявил Дмитрий Фалько.

Напомним, что политическая партия «Пропозиція» провела конференцию по выдвижению кандидатов в депутаты городских, районных и областного советов, а также мэры городов в Николаевской области.