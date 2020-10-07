В Украине запустили производство защитных медицинских костюмов, которые отвечают самым высоким стандартам.

Об этом сообщила супруга пятого президента Украины Марина Порошенко, которая побывала на производстве, передает пресс-служба «Европейской солидарности».

Самое современное оборудование предприятие закупило благодаря кредиту Международного инвестиционного банка и поддержке Фонда Порошенко.

По словам Марины Порошенко, компания Roshen уже оплатила изготовление 27 тысяч таких костюмов, которые будут доставлены в больницы Киева и других украинских городов. Стоимость украинских костюмов практически вдвое меньше иностранных аналогов.

«Сегодня мы забираем часть костюмов для больниц Киева, Чернигова. И хотим сказать всем медикам — мы рядом с вами в борьбе с катастрофической эпидемией», — отметила Марина Порошенко.

Отмечается, что с начала пандемии Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами закупили более 130 тысяч защитных костюмов для медиков, 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов для людей уязвимых категорий.

Помощь получили около 200 медицинских учреждений. У Порошенко в 2020 году на борьбу с пандемией коронавируса уже потрачено более ста миллионов гривен.