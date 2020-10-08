Международное сообщество должно признать независимость Нагорного Карабаха. Это поможет остановить эскалацию конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в эфире телеканала Euronews, пишет РБК-Украина.

Никол Пашинян подчеркнул, что международное сообщество должно проявить решимость.

— Если мы хотим остановить гуманитарную катастрофу, если мы хотим избежать дальнейшей эскалации этого конфликта, международное сообщество должно проявить решимость и признать независимость Нагорного Карабаха, — сказал Никол Пашинян.

Как сообщалось, Азербайджан готов предоставить гуманитарные коридоры для армянского населения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Коридор будет открыт с применением норм и принципов международного права.