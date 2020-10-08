МИД Великобритании и Нидерландов полностью поддерживают требования Франции и Германии ввести санкции против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Как написал в своем Twitter министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, в Амстердаме разделяют вывод Германии и Франции, что «не существует другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме вмешательства и ответственности России».

— На следующем (заседании — прим.) Европейского совета мы поддержим призыв к санкциям, — сообщил Стеф Блок.

Стеф Блок подчеркнул недопустимость использования химического оружия.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что «нет никакого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме причастности и ответственности России за это ужасное нападение».

— Мы будем работать вместе с нашими международными партнерами, чтобы продвигать санкции против российских должностных лиц и остальных, кто считается ответственным за это преступление, а также против тех, кто участвовал в разработке программы химического оружия Новичок, — говорится в заявлении Доминика Рааба, опубликованном на сайте британского правительства.

Напомним, глава Министретсва иностранных дел Германии Хайко Маас пригрозил России новыми санкциями, если она не прояснит, что случилось в деле Навального.