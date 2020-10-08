Больной COVID-19 президент США Дональд Трамп вернулся на работу в Овальный кабинет в Белом доме.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Белый дом.

В администрации президента заявили, что проинформировали Трампа об урагане Дельта и мерам стимулирования экономики.

— Для меня только что провели брифинг по урагану Дельта, и я поговорил с губернатором Техаса Грегом Эбботтом и губернатором Луизианы Джоном Беллом Эдвардсом, — написал Трамп в Twitter.

По данным издания, президенту США не нравился временный кабинет в Белом доме, в котором он находился на изоляции после трех дней в больнице, и он со вторника хотел вернуться в Овальный кабинет. Ранее CNN со ссылкой на источник сообщало, что это помещение было расположено так, чтобы Трамп мог работать подальше от Овального кабинета и кабинетов его помощников.

Глава администрации Трампа Марк Медоуз заявил, что в Овальном кабинете обеспечили меры безопасности на случай, если президент решит вернуться. CNN пишет, что у дверей кабинета поставили тележку с медицинскими халатами, респираторами и пластиковыми очками для посетителей.

До этого CNN со ссылкой на источники писало, что Трамп требовал выписать его из больницы, переживая, что из-за госпитализации «выглядит слабым».

Как сообщалось, у больного COVID-19 президента США Дональда Трампа более суток нет симптомов и появились антитела к коронавирусу.