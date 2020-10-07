У больного COVID-19 президента США Дональда Трампа более суток нет симптомов и появились антитела к коронавирусу, заявил его врач Шон Конли.
Отчеты лечащего врача Дональда Трампа опубликовала в Twitter пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.
A Wednesday update from President @realDonaldTrump’s physician: pic.twitter.com/IEn3Clv9yg— Kayleigh McEnany (@PressSec) October 7, 2020
У президента США более суток отсутствуют симптомы коронавирусной болезни и после госпитализации ему не понадобился дополнительный кислород. Также у Трампа «заметные уровни антител» к коронавирусу. Врач процитировал слова президента: «Я чувствую себя отлично!».
Напомним, 5 октября Дональд Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.
Ранее сообщалось, что Facebook удалил пост президента США Дональда Трампа в котором он утверждал, что сезонный грипп опаснее коронавируса.
У больного COVID-19 президента США Дональда Трампа более суток нет симптомов и появились антитела к коронавирусу, заявил его врач Шон Конли.
Отчеты лечащего врача Дональда Трампа опубликовала в Twitter пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.
A Wednesday update from President @realDonaldTrump’s physician: pic.twitter.com/IEn3Clv9yg— Kayleigh McEnany (@PressSec) October 7, 2020
У президента США более суток отсутствуют симптомы коронавирусной болезни и после госпитализации ему не понадобился дополнительный кислород. Также у Трампа «заметные уровни антител» к коронавирусу. Врач процитировал слова президента: «Я чувствую себя отлично!».
Напомним, 5 октября Дональд Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.
Ранее сообщалось, что Facebook удалил пост президента США Дональда Трампа в котором он утверждал, что сезонный грипп опаснее коронавируса.