У больного COVID-19 президента США Дональда Трампа более суток нет симптомов и появились антитела к коронавирусу, заявил его врач Шон Конли.

Отчеты лечащего врача Дональда Трампа опубликовала в Twitter пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

У президента США более суток отсутствуют симптомы коронавирусной болезни и после госпитализации ему не понадобился дополнительный кислород. Также у Трампа «заметные уровни антител» к коронавирусу. Врач процитировал слова президента: «Я чувствую себя отлично!».

Напомним, 5 октября Дональд Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.

Ранее сообщалось, что Facebook удалил пост президента США Дональда Трампа в котором он утверждал, что сезонный грипп опаснее коронавируса.