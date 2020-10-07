Facebook удалил пост президента США Дональда Трампа в котором он утверждал, что сезонный грипп опаснее коронавируса.

Как пишет CNN, в своем сегодняшнем сообщении в социальных сетях Трамп сравнивал COVID-19 с сезонным гриппом.

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020

— Сезон гриппа надвигается! Ежегодно более 100 тысяч несмотря на существование вакцины, умирают от гриппа. Будем ли мы теперь из-за этого закрывать всю страну на карантин? Нет, мы научились жить с этим. Так же, как мы учимся жить с COVID-19, который даже менее летальный, — написал американский лидер Дональд Трамп.

Позже пресс-секретарь соцсети Энди Стоун подтвердил, что Facebook удалил сообщение Трампа, так как оно несет ложную информацию.

В свою очередь Twitter, где Трамп также опубликовал это сообщение, пометил его как «вводящее в заблуждение».

Напомним, днем ранее инфицированный коронавирусом президент США Дональд Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.

Ранее сообщалось, что представители Секретной службы США, которые обеспечивают охрану первых лиц государства, выразили возмущение в связи с выездом главы Белого дома на автомобиле к своим сторонникам из госпиталя, где он лечится от опасного вируса.