Facebook удалил пост президента США Дональда Трампа в котором он утверждал, что сезонный грипп опаснее коронавируса.

Как пишет CNN, в своем сегодняшнем сообщении в социальных сетях Трамп сравнивал COVID-19 с сезонным гриппом.

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!!