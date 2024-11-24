Закриття Туреччиною проток не дало Росії захопити Миколаїв та Одесу, — посол

Оборона Миколаєва. Архівне фото «МикВісті»

Туреччина, закривши протоки Босфор і Дарданелли відповідно до Конвенції Монтре, допомогла стримати російську агресію на морі, що завадило захопленню Миколаєва, Одеси та інших територій України.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів посол України в Туреччині Василь Боднар.

«Одним із ключових етапів оборони України стало закриття Туреччиною проток Босфор і Дарданелли. Одну «Москву» ми потопили, а ще два російські крейсери чекали у Середземному морі. І те, що Туреччина закрила протоки, вважаю, не дало змоги Росії використовувати свою перевагу на морі для захоплення Одеси, Миколаєва та інших територій, які, за планами Москви, мали бути окуповані внаслідок операцій з моря», — впевнений посол.

Боднар також наголосив, що ця стратегічна дія Туреччини не лише зміцнила обороноздатність України, але й сприяла посиленню транспортної співпраці між двома країнами.

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«Раніше, коли кораблі з вантажами для України зупинялися в турецьких портах, нормативна база не дозволяла заїзду українських перевізників для транспортування цих вантажів. Нині триває транспортний безвіз. Без жодних ліцензій та дозволів наші компанії перевозять з турецьких та інших портів через територію Туреччини вкрай потрібні Україні вантаж», — розповів Боднар.

Раніше генерал-майор Збройних сил України у відставці Дмитро Марченко розповідав, про ключові моменти оборони Миколаєва навесні 2022 року.

Оборона Миколаєва

Перші вибухи у Миколаєві пролунали близько 5 ранку 24 лютого. Того ж дня війська РФ намагалися обійти Херсон зі сходу та продовжити наступ на Миколаїв.

Окупанти намагались оточити Миколаїв. При спробі зайти до Миколаєва 4 березня 2023 року російські війська намагалися відвернути увагу сил оборони міста, розповів в інтервʼю «НикВести» генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко. Для цього на територію Кульбакінського аеропорту зайшло кілька одиниць ворожої техніки, але там їм дала відсіч група поліції. Після невдалого маневру в Кульбакіне спроба росіян зайти в Миколаїв провалилася.

З початку великої війни генерал-майору Дмитру Марченку, який керував обороною Миколаєва, 8 разів давали команду підірвати Варварівський міст. Однак йому вдалося переконати найвище командування не підривати міст, адже тоді місто могло опинитися в повному оточенні — на той час Миколаїв було заблоковано за трьома напрямками з чотирьох.

Секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко вважає, що оборона Миколаєва є однією з найтрагічніших перемог цієї війни. Адже вона дозволила захистити від вторгнення окупантів не лише Одесу, а й Молдову.