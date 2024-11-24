Табунщик пояснив, звідки взялись гроші на утримання його новообраних заступників

22 листопада сесія Миколаївської облради обрала заступників для Антона Табунщика - Ігоря Щербину та Дениса Андрєєва, фото: «МикВісті»

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик заявив, що обрання двох його заступників була його ініціатива. Кошти на збільшення штату вдалось зекономити за той період, коли він фактично виконував обовʼязки і голови облради, і першого зама.

Так він відповів на питання депутатів в ході позачергової офлайн-сесії у пʼятницю, 22 листопада, пишуть «МикВісті».

— Голова обласної ради пропонує депутатському корпусу кандидатури першого і другого заступника, якщо такі передбачені у штатному розписі. Це була моя пропозиція, і я її подав, — сказав Антон Табунщик.

Він зазначив, що за 20 місяців його роботи на посаді першого заступника обласна рада додатково нікого не призначала, хоча це і було передбачено штатним розписом.

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— Ви питаєте, звідки взялись гроші? Я хочу наголосити, що 16 березня мене було обрано заступником голови облради. Враховуючи те, що у штатному розкладі передбачено посада голови і заступника, такі не були обрані. Я виконував функцію голови обласної ради. В сумі це 20 місяців. По суті облрада працювала без заступника, — додав він.

В якості приклада Антон Табунщик навів декілька областей України, де голова обласної ради має від 1 до 4 заступників, в той час, як у Миколаївській облраді не було ні одного.

— За 20 місяців одноосібно роботи була зекономлена кількість грошей, яка нам дозволила зараз обрати двох заступників і забезпечити їм належне утримання. З 1 липня 2024 року ми збільшили надходження до обласного бюджету за рахунок орендної плати. Сума збільшилась з 320 тисяч до майже 600 тисяч, – сказав Антон Табунщик.

Нагадаємо, 22 листопада депутати Миколаївської обласної ради обрали першого заступника та заступника голови облради Антона Табунщика. Ними стали депутати Ігор Щербина від «Слуги народу» та Денис Андрєєв від «ОПЗЖ». Варто зазначити, що це втретє за весь час війни, коли депутати провели сесію офлайн.

До цього вони збирались у квітні, коли шляхом таємного голосування депутати обрали голову Миколаївської обласної ради. Ним став перший заступник Антон Табунщик.

«МикВісті» раніше писали, що за 2023 рік на посаді заступника він отримав 862 тисячі заробітної плати. В середньому це складає 72 тисячі гривень на місяць.

Як відомо, Антон Табунщик став першим заступником голови після звільнення з посади Анни Замазєєвої, яку Кабмін призначив головою Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.