В Казанковском районе Николаевской области житель Крыма пытался рассчитаться за покупку автомобиля Audi A6 поддельными 68 тысячами гривен.

Как сообщили в полиции, в сети интернет житель села Веселая Балка разместил объявление о продаже своего автомобиля Audi A6 иностранной регистрации, на которое откликнулся покупатель. 6 октября незнакомец договорился с продавцом о встрече, однако своим поведением он вызвал у владельца недоверие. Злоумышленник не интересовался автомобилем, и даже приказал прекратить рассказывать о нем, при этом сказал о готовности сразу рассчитаться.

Продавец увидел, что гривны ненастоящие, краска на некоторых купюрах была размытой, о чем сказал покупателю. После этого незнакомец достал телефон и попросил кого-то срочно его забрать, но покупатель помешал убежать преступнику, вызвал полицию и держал его вместе с родственниками до приезда правоохранителей.

Таким образом, 68 тысяч фальшивых гривен полицейские изъяли и направили на экспертизу, а 38-летнего жителя Крыма следователи задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают сообщника задержанного и проверяют причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений в Доманевском, Первомайском и Вознесенском районах.

Следователи проводят расследование уголовного дела, начатого по части 1 статьи 199 УК «... сбыт поддельных денег ...» и части 2 статьи 15 части 1 статьи 289 УК «Покушение на незаконное завладение транспортным средством». Санкции инкриминируемых статей предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Полтаве иностранец угнал автомобиль Opel на заднем сиденье которого находились двое малолетних детей 2012 и 2019 года рождения.