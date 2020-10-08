В Министерстве здравоохранения считают необходимым найти баланс между сохранением экономики и соблюдением карантинных ограничений.

Министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге рассказал, что в связи с этим проведет консультации с экспертами, пишет РБК-Украина.

Он отметил, что сейчас необходимо придерживаться базовых правил — использование маски и антисептика, соблюдение дистанции и минимальное количество контактов.

— Я буду сейчас советоваться со специалистами, каким образом нам не остановить экономику. Нам нужно, чтобы работала экономика, надо чтобы люди ходили на работу. Но нам надо найти баланс, который мы будем придерживаться. Такая своеобразная договоренность между всеми, чтобы мы могли всем оказать медицинскую помощь. Этот баланс — это с одной стороны работа экономики, а с другой выполнения правил, - сказал Максим Степанов.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 6 октября, коронавирусное заболевание подтвердили к рекордного количества людей — 5 тысяч 397.