Елена Нестеренко

Кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» по 4 округу в Ингульском районе Елена Нестеренко рассказала, что одним из ее приоритетов является решение вопроса строительства объездной дороги, что позволит разгрузить Николаев от крупногабаритного транспорта, улучшить экологию, сделать город более комфортным и безопасным.

Об этом сообщили в пресс-службе партии «Слуга народа».

Елена Нестеренко рассказала, что живет в Николаеве почти 20 лет. Со студенческих лет работает в сфере юриспруденции. В 2007 году возглавила юридический отдел предприятия ООО «МСП Ника-Тера», с 2017 - заместитель генерального директора ООО «Вибо-Транс».

— Уже больше 20 лет я помогаю людям восстановить справедливость - как на госслужбе, так и на частных предприятиях. А потому понимаю проблемы разных сфер жизни нашего города. Знаю, какие права и обязанности гарантированы Конституцией Украины ее гражданам и территориальным общинам - и готова из отстаивать, - рассказала Елена Нестеренко.

Помимо вопроса объездной дороги, среди приоритетов Елены Нестеренко улучшение качества предоставления услуг общественного транспорта и инфраструктуры города, расширение и восстановление спортивных площадок, модернизация существующих и создание новых парковых зон.

— Моя задача - помочь николаевцам в реализации их законных прав и интересов. Как юрист и как депутат я намерена доказать своим избирателям, что в их силах сделать Николаев лучшим, и у них есть для этого потенциал, - рассказала Елена Нестеренко.

Ранее сообщалось, что кандидат в депутаты Николаевского городского совета по 3 округу от партии «Слуга народа» Елена Плахотна рассказала о приоритетных задачах, которые нужно решить в Николаеве.