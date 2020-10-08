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По состоянию на 10:00 8 октября в Николаевской области выявлено 179 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 4548 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 268 (+10).
Из всех 4548 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки - 19 всего выздоровели - 1274. Умерло всего от последствий COVID-19 - 102, за сутки - 3.
За последние сутки методом ПЦР обследовано - 484 человека, методом ИФА - 814.
За минувшие сутки обратилось или выявлено 271 человек с подозрением на COVID-19, из них:
По состоянию на 10:00 8 октября в Николаевской области выявлено 179 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 4548 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 268 (+10).
Из всех 4548 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки - 19 всего выздоровели - 1274. Умерло всего от последствий COVID-19 - 102, за сутки - 3.
За последние сутки методом ПЦР обследовано - 484 человека, методом ИФА - 814.
За минувшие сутки обратилось или выявлено 271 человек с подозрением на COVID-19, из них: