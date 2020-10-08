По состоянию на 10:00 8 октября в Николаевской области выявлено 179 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Всего зарегистрировано 4548 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 268 (+10).

Из всех 4548 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 3153 человека (+150);

Первомайск - 125 человек (+6);

Южноукраинск - 188 человек;

Вознесенск - 189 человек (+2);

Очаков - 21 человек (+5);

Арбузинский район - 20 человек;

Баштанский район - 63 человека (+3);

Березанский район - 44 человека;

Братский район - 8 человек;

Березнеговатский район - 3 человека;

Веселиновский район - 28 человек;

Витовский район - 135 человек (+7);

Вознесенский район - 81 человек ( +1);

Врадиевский район - 81 человек;

Еланецкий район - 31 человек (+5);

Доманевский район - 83 человека;

Казанковский район - 14 человек;

Кривоозерский район - 53 человека;

Николаевский район - 76 человек;

Новобугский район - 19 человек;

Новоодесский район - 71 человек;

Очаковский район - 19 человек;

Первомайский район - 33 человека;

Снигиревский район - 10 человек.

Выздоровели больных за сутки - 19 всего выздоровели - 1274. Умерло всего от последствий COVID-19 - 102, за сутки - 3.

За последние сутки методом ПЦР обследовано - 484 человека, методом ИФА - 814.

За минувшие сутки обратилось или выявлено 271 человек с подозрением на COVID-19, из них:

госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 2;

госпитализовано другие заведения здравоохранения - 33 человека, из них:

Первомайская центральная районная больница - 2;

Новобугская центральная районная больница - 1;

Южноукраинская городская многопрофильная больница - 3;

Вознесенская городская многопрофильная больница - 14;

Березанская центральная районная больница - 3;

Баштанская многопрофильная больница - 4;

городская больница №1 - 1;

городская детская больница №2 - 1;

Николаевская областная клиническая больница - 2;

Николаевская областная детская клиническая больница - 2;

назначено амбулаторное лечение - 236.