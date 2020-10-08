По состоянию на 8 октября ситуация с распространением COVID-19 не позволяет ослаблять карантин в 23 областях Украины и в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

Среди них самый высокий показатель заболеваемости: в Сумской области — 267,6 человек на 100 тысяч населения, в Тернопольской области — 255,3 и в Харьковской области — 246,0.

Готовой оказалась всего одна область — Кировоградская — 21,0.

Напомним, что в связи с увеличением количества выявленных случаев коронавирусного заболевания COVID-19, Николаев перешел из «желтой» в «оранжевую» карантинную зону.