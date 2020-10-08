Пассажиропоток аэропорта «Борисполь» за 9 месяцев 2020 года составил 4,06 миллиона пассажиров, что на 65% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, пишет Экономическая правда.

По итогам сентября международный аэропорт «Борисполь» обслужил 554,5 тыс пассажиров, что на 66% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

– Высокий сезон 2020 года для авиационной отрасли закончился. В связи с ограничениями, принятыми правительством Украины в августе этого года, не только хасидская программа не состоялась в сентябре, но мы также недополучили 30% пассажиропотока, - заявил генеральный директор Международного аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин.

По его словам, хабовая модель работы стала нереалистичной - аэропорт не досчитается около 3 млн трансфертных пассажиров.

– Пассажиропоток аэропорта «Борисполь» за 2020 год упадет до уровня 2009 года, что приведет к кратному снижению доходов МА «Борисполь» по сравнению с 2019 годом, - добавил Рябикин.

Напомним, в сентябре 2020 года «Украэрорух» обеспечил аэронавигационным обслуживанием 14 959 рейсов - это на 56,6% меньше, чем за соответствующий период 2019 года.