Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук рассказал, что кандидатуры на должность своего первого заместителя, которую занимал Витольд Фокин, пока нет.

Об этом сообщает Радио Свобода.

– Эту должность ввели буквально два месяца назад, и сегодня мы хотим проанализировать, прежде всего, какова роль, какие полномочия и какую работу этот человек будет вести. Не просто, что она скажет: «Коммуникации с людьми, которые живут в неконтролируемых территориях с теми, которые находятся на контролируемых территориях». Это общая фраза. Нам нужно четко знать, чем будет заниматься этот человек, и только после этого будем уже под задачи искать человека, а не задача отдельно от человека, - сказал Кравчук.

По словам Кравчука, пока кандидатур на эту должность нет.

– Импровизация здесь недопустима. Здесь надо думать, анализировать и делать очень точные с точки зрения Конституции и законов Украины, с точки зрения интересов Украины выводы, - добавил он.

Ранее должность первого заместителя главы ТКГ занимал Фокин, которого уволили после нескольких скандальных заявлений.

Витольд Фокин был депутатом Верховного Совета УССР в 1985-1990 годах, нардепом Украины 1-го созыва (в 1991-1994 годах). В октябре 1990 года исполнял обязанности председателя Совета министров Украины. В ноябре того же года был утвержден в этой должности. С марта 1991 занимал должность премьер-министра Украины. 30 сентября 1992 года подал в отставку.