Европарламент признал украинскую систему сертификации семян эквивалентной требованиям ЕС, что позволит Украине экспортировать семена в страны Евросоюза.
Как пишет «Европейская правда» ссылаясь на торгового представителя Украины Тараса Качка.
— Украинские семена получили доступ на рынок ЕС. Речь не про «семки», а о семенах, из которого растут те самые миллионы тонн урожаев. За соответствующее решение вчера проголосовал Европарламент. Это было ключевое голосование в процедуре, - сообщил он.
Тарас Качка отметил, что для сельского хозяйства это решение будет означать увеличение производства растительной продукции с добавленной стоимостью.
— На самом деле это путь к консолидации растениеводства в Украине — больше местных семян, больше местной агротехники. Семена — домен глобальных корпораций. А значит, они делают ставку на Украину, и это хорошая новость для нашей экономики в целом, - отметил он.
Отметим, в апреле Еврокомиссия предложила Европарламенту и Совету ЕС признать украинскую систему сертификации семян эквивалентной требованиям ЕС.
В частности, в предложении Еврокомиссии речь шла о целесообразности признания украинских семян и разрешении на их оборот на территории ЕС, а также о стимулировании торговли семенами между Украиной и ЕС.
Напомним, что по данным Государственной таможенной службы Украины в январе — июле 2020 года предприятия Николаевской области экспортировали 126 тысяч тонн масличных культур на сумму 45 миллионов долларов.
Европарламент признал украинскую систему сертификации семян эквивалентной требованиям ЕС, что позволит Украине экспортировать семена в страны Евросоюза.
Как пишет «Европейская правда» ссылаясь на торгового представителя Украины Тараса Качка.
— Украинские семена получили доступ на рынок ЕС. Речь не про «семки», а о семенах, из которого растут те самые миллионы тонн урожаев. За соответствующее решение вчера проголосовал Европарламент. Это было ключевое голосование в процедуре, - сообщил он.
Тарас Качка отметил, что для сельского хозяйства это решение будет означать увеличение производства растительной продукции с добавленной стоимостью.
— На самом деле это путь к консолидации растениеводства в Украине — больше местных семян, больше местной агротехники. Семена — домен глобальных корпораций. А значит, они делают ставку на Украину, и это хорошая новость для нашей экономики в целом, - отметил он.
Отметим, в апреле Еврокомиссия предложила Европарламенту и Совету ЕС признать украинскую систему сертификации семян эквивалентной требованиям ЕС.
В частности, в предложении Еврокомиссии речь шла о целесообразности признания украинских семян и разрешении на их оборот на территории ЕС, а также о стимулировании торговли семенами между Украиной и ЕС.
Напомним, что по данным Государственной таможенной службы Украины в январе — июле 2020 года предприятия Николаевской области экспортировали 126 тысяч тонн масличных культур на сумму 45 миллионов долларов.