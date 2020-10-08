Европарламент признал украинскую систему сертификации семян эквивалентной требованиям ЕС, что позволит Украине экспортировать семена в страны Евросоюза.

Как пишет «Европейская правда» ссылаясь на торгового представителя Украины Тараса Качка.

— Украинские семена получили доступ на рынок ЕС. Речь не про «семки», а о семенах, из которого растут те самые миллионы тонн урожаев. За соответствующее решение вчера проголосовал Европарламент. Это было ключевое голосование в процедуре, - сообщил он.

Тарас Качка отметил, что для сельского хозяйства это решение будет означать увеличение производства растительной продукции с добавленной стоимостью.

— На самом деле это путь к консолидации растениеводства в Украине — больше местных семян, больше местной агротехники. Семена — домен глобальных корпораций. А значит, они делают ставку на Украину, и это хорошая новость для нашей экономики в целом, - отметил он.

Отметим, в апреле Еврокомиссия предложила Европарламенту и Совету ЕС признать украинскую систему сертификации семян эквивалентной требованиям ЕС.

В частности, в предложении Еврокомиссии речь шла о целесообразности признания украинских семян и разрешении на их оборот на территории ЕС, а также о стимулировании торговли семенами между Украиной и ЕС.

Напомним, что по данным Государственной таможенной службы Украины в январе — июле 2020 года предприятия Николаевской области экспортировали 126 тысяч тонн масличных культур на сумму 45 миллионов долларов.