Кандидаты в депутаты от партии «Слуга Народа» и участники команды Татьяны Домбровской Андрей Нерода и Екатерина Мирзоян встретились с жителями города.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Андрей Нерода провёл встречу в районе Дома учителя, а Екатерина Мирзоян побывала на встрече в микрорайоне Матвеевка. Кандидаты рассказали жителям стратегию развития Николаева и о своих направлениях в команде Татьяны Домбровской, жители, в свою очередь, рассказали кандидатам о проблемах в районах.

Так на встрече в Матвеевке были затронуты такие вопросы, как ужасное состояние экологии района, судьба кораблестроения города, не обошлось без обсуждения постоянных проблем в микрорайоне, среди которых огромное количество бездомных собак и отсутствие какого-либо решения транспортного вопроса.

Жители на встрече в районе Дома учителей рассказали о отсутствии досуга для молодёжи, о проблемах водоснабжения и канализации, также обсудили программу социальной поддержки учителей и мед работников.

В конце встреч кандидаты поблагодарили всех жителей принявших участие в обсуждении проблем на округах. Отметим, что все встречи проходят с соблюдением карантинных норм. Следите за анонсами, встречи продолжаются.

Пресс-релиз