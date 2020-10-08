Нардеп Гео Лерос заявил, что 236 депутатов от «Слуги народа» берут деньги в конвертах.

Об этом Лерос заявил в эфире телеканала Прямой.

— Я хотел бы вам достаточно уникальную новость сказать. Это информация, которая еще нигде не звучала. Вы затронули тему насчет конвертов. 236 народных депутатов фракции «Слуга народа" получают эти конверты. 236, — сказал нардеп.

Кроме этого, Лерос анонсировал еще ряд интересной информации, которой, как он сказал, «будет выводить этих чертей на чистую воду».

— Я ранее заявлял о том, что, безусловно, президент Украины, все эти службы безопасности, правоохранительные органы — они защищают сейчас всю эту коррупционную шайку. Но рано или поздно — надеюсь, что рано Зеленский перестанет быть президентом и ему не удастся уже покрывать этих людей, — добавил нардеп.

Наплмним, на заседании парламента 1 сентября народный депутат от фракции «Слуга народа» Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении обещаний, а руководителя Офиса президента — в злоупотреблении властью и работе на спецслужбы России, но доказательств не привел.

Позже, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал причины исключения народного депутата Гео Лероса из фракции. При этом, Гео Лерос написал заявление в полицию на Президента Украины Владимира Зеленского.