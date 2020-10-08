Кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» по округу №4 Елена Авдеева рассказала о результатах своей работы в общественной жизни города.

Об этом пишет пресс-служба партии «Слуга народа».

Елена Авдеева

Елена Авдеева рассказала, что ее рабочий день начинается рано, поскольку к ней в огромных количествах поступают обращения горожан с просьбой помочь решить их проблему.

— Если ты решил посвятить себя работе с людьми и, в качестве депутата местной власти бороться за процветание своего города, то не можешь позволить себе оправданий и долгого отдыха, - убеждена Елена Авдеева.

Также кандидат рассказала, что всего за несколько дней при ее содействии отремонтировали крыльцо при входе в подъезд по адресам Южная, 52 и проспект Богоявленский, 12.

При этом команда Елены Авдеевой привела в порядок часть зеленых насажденый города, в частности, спилила аварийные деревья и кронировала деревья на Космонавтов,104; Космонавтов,130А; Южной, 52; Южной, 36; проспекте Богоявленском, 12; проспекте Богоявленском, 14; проспекте Богоявленском, 16.

Кроме того, при поддержке кандидата от «Слуги народа» были установлены скамейки на Космонавтов 126/1; Космонавтов, 104; Новобугской, 96; Херсонском шоссе, 40. По адресу проспект Богоявленский, 14 установили качели на детской площадке, а на аналогичном объекте на Электронной, 61 — отремонтировали ранее установленные.

— Проблемы города оставались нерешенными десятилетиями. Я не преследую цель «зарисоваться» перед выборами. Моя цель — показать людям, что депутат реально может изменить жизнь своего округа в лучшую сторону. А группа депутатов-единомышленников смогут изменить жизнь всего города. Я считаю себя командным игроком. Сегодня мы можем и хотим рассудительно регулировать процессы общественной жизни Николаева, быть полезными и эффективными на службе у города, - сказала Елена Авдеева.

Также она добавила, что всегда рада открыто поговорить с николаевцами и готова в кратчайшие сроки решать проблемы, на которые закрывали глаза десятки городских чиновников.

— Ради этого стоит работать. Я не ожидала такой реакции от людей и это очень приятно. Это стимул сделать больше, - говорит Елена Авдеева.

Напомним, что кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» Елена Авдеева оказала финансовую поддержку при ремонте гериатрического пансионата в Николаеве, который собирались закрывать из-за несоответствия пожарным нормам.