Коалиция бизнес-объединений Николаева сформировала топ-15 приоритетов к кандидатам на пост мэра Николаева и депутаты городского совета, выполнение которых позволит защитить требования бизнеса.

Круглый стол состоялся вчера, 7 октября, в Николаеве, - пишут НикВести.

Организаторы рассказывают, что проведение презентации определенных приоритетов и их обсуждение с предпринимателями города и членами коалиции бизнес-объединений станет отправной точкой следующего этапа адвокаси-кампании - внесение приоритетов в предвыборные программы кандидатов в местные органы власти. Круглый стол позволит определить особенности и ключевые направления проведения дальнейших открытых встреч с кандидатами на должность городского головы Николаева для представления и защиты требований бизнеса.

К коалиции присоединились «Украинская ассоциация «Центр поддержки бизнеса», «Союз предпринимателей Николаевщины», «Ассоциация предпринимателей-работодателей», «Николаевский региональный центр поддержки бизнеса», «Федерация ассоциаций малого и среднего бизнеса», платформа «МрійДій», «Ассоциация лидеров туристического бизнеса в Николаевской области», «Региональный фонд поддержки предпринимательства», «Общественный совет рынка недвижимости», «Общественный совет по вопросам развития туризма», «Совет по вопросам наружной рекламы», «Фонд инициативного развития».

Все фото: Центр поддержки бизнеса

— В рамках подготовки требований у нас проходил целый блок аналитической работы, это те рекомендации, которые поступили от общественных организаций - участников коалиции, от общественных организаций, которые не являются участниками коалиции, от отраслевых объединений. Более 100 интервью и собеседований с представителями разных отраслей - фактически все сегменты николаевского бизнеса высказали свое мнение в том или ином формате, - рассказал Артем Ващиленко.

Представители коалиции провели две верификационные встречи, где обсуждались предложения от разных отраслей бизнеса, их релевантность. Часть требований пришлось отмести, как такие, которые относятся к компетенции национального законодательства, некоторые требования были объединены. В итоге из 5 требований, которые предполагалось сформировать изначально, было сформировано 15 требований к кандидатам.

— В эти требования мы постарались внести все пожелания, замечания, практически возможные в рамках компетенции и полномочий органов местного самоуправления. Это то, что можно реально сделать полномочиями городского совета и городского головы, - отметил Артем Ващиленко.

Он высказал надежду, что формат меморандума позволит зафиксировать эти требования, чтобы их внесли в избиратеьные программы кандидатов как инструмент политической ответственности тех, кто будет избран в городской совет.

Глава Союза предпринимателей Николаевщины Валерий Ветров рассказал, что задача бизнеса не просто сформировать какие-то требования с политикам, но и лоббировать и контролировать их реализацию в будущем.

— Сегодня бизнес, если он хочет какой-то реализации, он должен понимать, что нужно находить время для того, чтобы работать с властью. В противном случае, мы придем к следующему составу (горсовета, - прим.) через 5 лет с теми же требованиями, - отметил Валерий Ветрой.

Он озвучил требования, сформированные Коалицией представителей бизнеса.

1. Обеспечение должностными лицами городского ЦНАПа внедрения реформ, определенных законами «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности», «Об административных услугах» на территории города. Пересмотр регламентных процедур городского совета, которые касаются предоставления разрешительных документов субъектам хозяйствования. Внедрение электронного формата предоставления административных услуг.

— Вы знаете, что эта проблема остается из года в год самой сложной. У нас есть три субъекта, от которых зависят все эти разрешения: это наш ЦНАП, органы, которые выдают разрешительные документы и депутатский корпус, который принимает решение. Что касается ЦНАПа, к сожалению, механизмы не оптимизированы, несмотря на то, что есть какие-то объективные причины, допустим, что не хватает людей и того, что дополнили функции. Есть действительно понятные вещи, это то, что представители ЦНАПа работают как почтальоны - они не вникают в суть. А по сути и закону они обязаны обеспечивать выполнение двух этих законов. Мы даже приняли закон, который обязывает штрафовать чиновников, если они нарушают сроки или требуют дополнительные документы - это сегодня не работает. Мы ставим это одним из требований для того, чтобы все таки обязать должностные лица обеспечить контрольные функции, которые позволят эти реформы каким-то образом сдвинуть с мертвой точки. Вторая проблема - это поступление документов на сессию. Приходит предприниматель или заявитель, гражданин, он передает документы, на них дает выводы комиссия, и потом они попадают в депутатскую комиссию. И депутатская комиссия может очень долго не рассматривать эти документы, не отказывая, не внося какое-то предложение. И вот это идет вразрез с двумя реформами: о разрешительной системе и административных услугах, которые предполагают четкий срок рассмотрения документов и принятия решения, либо положительного, либо отрицательного, но аргументированного. И вот эта ситуация возникает из года в год. Поэтому, когда мы говорим о пункте «пересмотр регламентных процедур», предполагаем, что мы с кандидатами в мэры и депутаты будем обсуждать изменение этой процедуры: чтобы документы подавались, параллельно предоставлялся комплект земельному и архитектурному управлению, депутатской комиссии, и, независимо от этого, они шли на сессию. Потому что именно сессия может принимать решения. Что касается внедрения электронного формата предоставления административных услуг. Сегодня и сама жизнь с этим карантином подтолкнула нас к тому, что общаться мы можем с органами власти и заявителями в режиме онлайн. Поэтому, сегодня эта тема актуальна, чтобы мы ее внедряли. Нам нужно переходить на электронный формат, и мы не должны стоять в очередях и общаться с чиновниками, - рассказал Валерий Ветров.

2. Разработка совместно с представителями общественных советов и объединений бизнеса городской антикоррупционной программы с введением антикоррупционной экспертизы решений городского совета, которые касаются регулирования предпринимательской деятельности.

— Для тех решения, которые регулируют сферы бизнеса, предлагается ввести антикоррупционную экспертизу. Эти антикоррупционные экспертизы являются рекомендательными для органов местного самоуправления. Но если мы договариваемся с властью - эта практика будет внедрена, - сказал Валерий Ветров.

3. Разработка и утверждение комплексных программ развития предпринимательства в Николаеве.

4. Разработка и внедрение антикризисных мероприятий для местного бизнеса до уменьшения последствий карантинных ограничений.

5. Внедрение механизмов участия представителей бизнеса в местном управлении. Речь идет о б участии в ежеквартальных встречах с депутатскими фракциями и исполнительными органами городской власти, делегировании представителей бизнеса в состав исполкома, участии в общественных советах, участии в обсуждении кандидатов на должность заместителя городского головы, который отвечает за вопросы регулирования работы бизнеса.

— Именно в этом пункте и есть участие бизнеса и возможность выстроить этот диалог, - отметил Артем Ващиленко.

6. Разработка и внедрение привлечения представителей общественных советов и объединений предпринимателей к мероприятиям по созданию условий бизнесу для развития рек, маломерного судоходства и прибрежной полосы Николаева.

— Наше конкурентное преимущество - это наша река. И именно бизнес может развить это преимущество. Но нужны условия для бизнеса, - сказал Валерий Ветров.

7. Введение должности заместителя городского головы, ответственного за морехозяйственный комплекс города.

8. Разработка и внедрение с участием представителей общественных объединений бизнеса новой редакции правил благоустройства Николаева.

— Мы все привыкли слушать, что Николаев какой-то неухоженный или недолюбленный и что-то у нас не в порядке с благоустройством. Да, это так. Мы с вами живем в городе, понимаем, что многие вещи, к сожалению, не решены. Правила благоустройства - это как раз тот единый свод взаимных обязательств — владельцев недвижимости, горожан, органов местного самоуправления, каким образом мы можем благоустраивать прилегающую территорию. Не должно быть большой сложностью для каждого из нас как для владельца недвижимости привести в порядок территорию рядом с собой. Эта процедура должна быть простой и понятной. При этом, мы должны исключить возможности для необоснованных штрафов, - сказал Артем Ващиленко.

9. Проведение полной цифровизации системы оплаты проезда во всех видах пассажирского транспорта города.

10. Создание постоянной комиссии для борьбы со стихийной торговлей с привлечением представителей общественных советов и объединений бизнеса.

11. Обеспечение участия представителей общественных советов и объединений бизнеса в разработке и согласований проектов тендерных условия (документации), что проводятся органами местного самоуправления и коммунальными предприятиями, подчиненными этим органам. Пересмотр вех тендерных условия, которые предусматривают участие в них негосударственных субъектов хозяйствования. Создание электронной страницы с указанием всех тендеров на товары и услуги с указанием номенклатуры поставки, сроков, условия оплаты и условий участия в тендере.

12. Проведение аудита нормативно-денежной оценки земельных участков. Размещение информации о коэффициентах нормативно-денежной оценки земли в открытом доступе, проведение аудита расчетов арендной платы за землю и налога за землю по всем земельным участкам. Снижение необоснованно завышенных ставок аренды земельных участков.

13. Повышение уровня инвестиционной привлекательности Николаева до уровня «А+» (высокая инвестиционная привлекательность города).

— Для компаний, которые вышли на уровень среднего бизнеса - это уже вопрос не просто престижа, а капитализации нашего бизнеса. Поэтому, то, каким образом сегодня Николаев демонстрирует свою инвестиционную привлекательность, каким образом она транслируется, а это происходит через представление публичных рейтингов - фактически показатель эффективности работы с одной стороны местного самоуправления по стимулированию экономической активности, а с другой стороны - это показатель возможностей для привлечения инвестиций внутренних и внешних, - сказал Артем Ващиленко.

14. Внедрение смарт-специализации в систему стратегического планирвоания регионального и местного развития.

15. Создание конкурентоспособного на всеукраинском и международном рынках туристического продукта, способного удовлетворить туристические потребности жителей города и его гостей.

— Это то, что сегодня коалиция общественных объединений бизнеса готова предложить участникам избирательного процесса в качестве плана действий, наших требований на предстоящие 5 лет функционирования органов местного самоуправления, - подытожил Артем Ващиленко.

В рамках круглого стола Коалиция бизнес-объединений подписала Совместный протокол по формированию требований малого и среднего бизнеса к кандидатам на должность Николаевского городского головы и депутаты городского света. На этом первый этап адвокаси-кампании завершен. В ближайшее время пройдут встречи с кандидатами на должность городского головы и депутаты горсовета о внесении требований бизнеса в их предвыборные программы. Предприниматели убеждены, что общими усилиями удастся достичь цели, и уже в ближайшем будущем Николаев сможет обеспечить предпринимателям благоприятные условия для ведения их бизнеса.