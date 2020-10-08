Арсен Гаспарян

Кандидат в депутаты Николаевского городского совета по 5 округу в Ингульском районе от партии «Слуга народа» Арсен Гаспарян рассказал, как планирует помочь в решении проблем района.

Об этом сообщили в пресс-службе партии «Слуга народа».

31-летний Арсен Гаспарян живет в Николаеве, по профессии - юрист, адвокат. Трудовую деятельность ведет с 2006 года, с 2019 года работает помощником-консультантом народного депутата Украины.

— Больше года я вникал в проблемы округа и запросы николаевцев. Сегодня могу точно сказать, в какой сфере необходимо сосредоточить усилия в срочном порядке. Более того - внедрить это в жизнь качественно. Я понимаю, что и как лично я могу сделать для решения проблем Ингульского района. Особенно, будучи частью команды, с которой я иду на выборы, с партией «Слуга народа», - рассказал Арсен Гаспарян.

Он назвал главные проблемы Ингульского района и Николаева, решением которых планирует заняться: грузовики в районе нефтебазы, МАФы и ларьки на тротуарах, изношенность теплосетей, водопровода и канализации, восстановление и создание новых зеленых зон, улучшение качества общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» по 4 округу в Ингульском районе Елена Нестеренко рассказала, что одним из ее приоритетов является решение вопроса строительства объездной дороги, что позволит разгрузить Николаев от крупногабаритного транспорта, улучшить экологию, сделать город более комфортным и безопасным.