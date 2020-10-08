Украинская делегация в ОБСЕ представила доказательства того, что за масштабными лесными пожарами в Луганской области стоят оккупационные силы РФ.

Во время заседания 7 октября было представлено видео, на котором запечатлен поджог прокремлевскими боевиками сухой травы возле Попасной, недалеко от позиций ВСУ, передает Новое время.

По словам заместителя постпреда Украины в ОБСЕ Игоря Лоссовского, во время проведенного расследования была зафиксирована четкая линия фронта пожара, как с северной, так и с южной стороны дороги, начинавшегося перед позициями оккупантов.

— Это возможно лишь при одновременном поджоге в нескольких местах и на одной линии. Также очевидно, что линия пожара, которая была направлена на позиции ВСУ и несла угрозу гражданскому населению Попасной, начинается на уровне блокпоста российских вооруженных формирований на автодороге Т0504, — отметил он.

Лоссовский также добавил, что характер возникновения очагов горения и их распространение в других районах Луганской области также свидетельствует об умышленных поджогах, так как огонь появлялся в нескольких местах одновременно.

Кроме того, как рассказала украинская сторона, причиной пожаров становились также трассирующие снаряды российских военных.

Напомним, 30 сентября на территории Луганской области начались масштабные лесные пожары. Окончательно потушить их удалось только сегодня, 8 октября.