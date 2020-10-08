Спасатели ликвидировали все пожары в природных экосистемах на территории Луганской области.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

— По состоянию на 9 утра 8 октября все пожары в природных экосистемах на территории Луганской области ликвидированы, - сказано в сообщении.

В то же время спасатели 8 и 9 октября еще останутся дежурить на территории Луганской области.

В ГСЧС напомнили, что пожары в экосистемах на Луганщине тушили в течение недели.

Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тысяч гектаров. Спасатели эвакуировали 150 человек.

Во время ликвидации лесных пожаров обнаружили тела 11 человек, 19 человек пострадали (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).

Информация об уничтоженных и поврежденных жилых домах и объектах инфраструктуры уточняется местными органами власти.

Напомним, что полиция установила 4 вероятных источника возникновения масштабных лесных пожаров в Луганской области 30 сентября и 1 октября. Среди них неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание линии электропередач.