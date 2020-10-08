Служба безопасности Украины обратилась в компании Google и Apple с просьбой запретить на территории Украины продукции, подпадающей под санкции. Среди них и приложение «Вконтакте».

Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, пишет РБК-Украина.

Компании попросили прекратить распространение приложения через сервисы «Play Market» и «App Store».

– По инициативе СБУ проинформированы иностранные компании «Google, LLC» и «Apple Inc» о распространении на их сервисах «Play Market» и «App Store» мобильных приложений, разработанных юридическими лицами, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), - сообщили в СБУ.

Напомним, 12 сентября российская соцсеть «ВКонтакте» снова стала доступна украинцам без использования специальных программ — ВК смогла обойти блокировку в Украине в своем мобильном приложении.