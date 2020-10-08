Московские полицейские задержали участниц Pussy Riot Веронику Никульшину и Марию Алехину после того, как накануне активисты этой группы развесили на административных зданиях в российской столице радужные флаги ЛГБТ-сообщества.

Об этом сообщает Дождь.

Отмечается, что Веронику Никульшину повезли в отдел полиции по Мещанскому району города Москва.

Марию Алехину задержали около креативного кластера «Флакон». Участник Pussy Riot Петр Верзилов рассказал, что она была задержана перед интервью на «Дожде».

Издание опубликовало видео, как полицейские тащат девушку в автозак.

Напомним, 7 октября группа Pussy Riot провела акцию в день рождения президента РФ Владимира Путина, вывесив радужные флаги на «главных символах российской государственности»: администрации президента на Старой площади, здании ФСБ на Лубянке, Верховном суде, министерстве культуры и ОВД по району Басманный.