Сегодня днем, 8 октября, на трассе М-14 «Одесса - Мелитополь - Новоазовск» в районе поворота на село Мирное в Николаевском районе произошло ДТП с участием 7 автомобилей, 5 из которых - грузовики.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Произошло столкновение 5 грузовых автомобилей (два RENAULT Premium, два MAN, один DAF) и 2 легковых автомобилей (KIA Carens и FORD Mondeo).

По вызову прибыли спасатели 2 (Центральный район Николаева) и 19 государственных пожарно-спасательгых частей (село Весняное Николаевского района) Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Выяснилось, что водитель RENAULT Premium оказался заблокированным элементами автомобиля.

С помощью спецоборудования сотрудники ГСЧС освободили мужчину и передали его медикам. Каретой скорой медицинской помощи его госпитализировали в больницу.

Сейчас представители правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.