Кандидат на пост мэра от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская встретилась с жителями Николаева возле Юридической академии. На встрече Татьяна представила участника своей команды и кандидата в депутаты Богдана Фасия.

Об этом сообщает пресс-служба кандидата.

— Вопросы дорог и интересный досуг для николаевцев: вот что мы обсуждали во время встречи с жителями Николаева возле Юридической академии. Во время знакомства, я представила участника моей команды и кандидата в депутаты Богдана Фасия. Также нас пришла поддержать кандидат в депутаты Дарья Лазарева, — написала Татьяна Домбровская на своей странице Facebook.

На встрече, Татьяна Домбровская и Богдан Фасий познакомились с жителями города, рассказали о себе и стратегии развития Николаева.

Николаевцы, в свою очередь, рассказали Татьяне Домбровской о проблемах, которые их беспокоят. Это разбитые дороги, отсутствие качественного и интересного досуга, и самый важный вопрос: перевод многоквартирных домов на индивидуальное отопление.

В завершении встречи, Татьяна Домбровская в который раз напомнила о соблюдении всех карантинных правил и акцентировала на важности заботы о здоровье каждого жителя города.

— Спасибо жителям за активное участие и поддержку! Вы нас мотивируете двигаться вперед! Подчеркиваем, наши встречи проходят с соблюдением карантинных норм, потому что мы заботимся о здоровье каждого. Следите за анонсами и приходите на наши встречи! — добавила она.

Пресс-релиз