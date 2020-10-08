Лидер партии «За майбутнє» на Николаевщине, городской голова Николаева в 2013-2015 гг. Юрий Гранатуров заявил, что в течение последней недели «За майбутнє» серьезно усиливает свои позиции в пятерке партий-лидеров местных выборов.

Так он прокомментировал опубликованное исследование социологической группы «Рейтинг», передает пресс-служба политсилы.

— Социологи констатируют, что наша политическая сила существенно продолжает наращивать процент сторонников, и уже вплотную приблизилась к четвертому месту, — сообщил Юрий Гранатуров.

Напомним, такие данные приводятся в исследовании социологической группы «Рейтинг», проведенном 4-7 октября.

Так, на первом месте остается партия «Слуга народа», за которую готовы проголосовать 17,2% из тех, кто определился и собирается голосовать. ОПЗЖ имеет 12,6% поддержки, за «Европейскую Солидарность» готовы проголосовать 11,7% респондентов, а поддержка партии «За майбутнє» выросла до 7,2%.

Другие партии, согласно исследованию, не преодолевают 5% барьера.

Исследование проводилось среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%. Сроки проведения: 4-7 октября 2020.

Ранее Юрий Гранатуров раскритиковал укладку тротуарной плитки в Николаеве. По его словам, работы ведутся несистемно и хаотично, а их качество невысокое.