Глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что против руководства компании возбуждено уголовное дело. Обвинения касаются государственной измены.

Об этом он сообщил в эфире «Громадське радіо».

— Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в госизмене, — сказал он.

При этом Андрей Коболев заявил, что не знает, когда было открыто уголовное дело.

— Бумаги по этому поводу получил сегодня, — добавил он.

Глава «Нафтогаза» также не уточнил кем именно было возбуждено уголовное дело.

— Нам нечего скрывать. И по государственному аудиту по резерву долгов и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты, — отметил он.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины открыть дело по признакам государственной измены в действиях главы Офиса президента Андрея Ермака.