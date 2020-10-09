Кандидат в мэры Николаева от партии «За майбутнє» Юрий Гранатуров рассказал о своих заслугах в должности городского головы в 2013 — 2015 годах, отметив, что при нем сессии городского совета работали быстрее.

Об этом он рассказал в понедельник, 5 октября, в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести.

В частности, Юрий Гранатуров указал на слаженность работы городского совета и своевременную подготовку бюджета города в то время, когда он занимал должность мэра Николаева.

— Я не буду делать это по-другому, а буду делать так, как я это делал и так, как это нужно делать. Сессии городского совета у меня проходили максимум 4 часа, а не 5 месяцев; исполком я проводил в течение 30-40 минут, ну, может быть, 1 часа; программно-целевой метод у нас работал четко; управление экономики было наполнено и оно было главным в формировании бюджета, а не финансовое управление, как большая бухгалтерия, подгоняя под хотелки первого лица. Первое и основное, городской голова вместе с исполком готовит городской бюджет, - сказал Юрий Гранатуров.

Юрий Гранатуров

Напомним, ранее в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» Николаевский городской голова 2013 — 2015 годов, лидер партии «За майбутнє» в области Юрий Гранатуров предложил реформировать Департамент жилищно-коммунального хозяйства и отдать больше управленческих и финансовых полномочий администрациям районов.