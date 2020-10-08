Реальное положение в медицинских учреждениях Киева вызывает серьезное беспокойство. Больницы первой волны переполнены, больницы второй волны тоже находятся на грани заполнения. При такой тенденции уже через 10 дней в медицинских учреждениях столицы может наступить полный коллапс.

Об этом сообщила Марина Порошенко, первый номер списка партии «Европейская Солидарность» в Киевсовет, после посещения Киевской городской клинической больницы №8, передает пресс-служба политсилы.

По ее словам, в течение последних двух недель в Киеве количество тяжелобольных на COVID-19 увеличилось почти вдвое и составило более трех сотен.

Марина Порошенко напомнила, что еще весной Киевсовет выделил около миллиарда гривен для медицинской отрасли столицы.

— За это время уже можно было развернуть больницы третьей волны — подготовить помещения, закупить оборудование и привлечь дополнительных врачей, — считает Марина Порошенко.

Однако, по ее словам, «на сегодняшний день ситуация« с точностью до наоборот». Помещения не подготовлены и не оборудованы. Врачей не хватает, потому что они либо болеют, либо увольняются из-за высоких рисков и низкой оплаты труда».

— Поэтому мы требуем от местных властей немедленного развертывания больниц третьей волны и увеличение муниципальной надбавки для медицинских работников. А от центральной власти — выплат обещанных 300% к заработной плате медикам, которые лечат больных COVID-19 , — заявила Марина Порошенко.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 6 октября, коронавирусное заболевание подтвердили к рекордного количества людей — 5 тысяч 397. Также известно, что 2 тысячи 263 пациентов вчера выздоровели, а 93 — умерли от осложнений.