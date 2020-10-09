Германия и Франция определились с вариантом санкций против РФ из-за отравления оппозиционера Алексея Навального, который предложат принять на уровне ЕС.

Об этом пишет Новое время со ссылкой на французское издание Le Monde.

Издание сообщает, что санкционный список насчитывает девять фамилий из числа сотрудников администрации президента, а также силовых ведомств.

После принятия санкций им будет запрещен въезд в Европу, а их активы в ЕС будут заморожены.

Кроме того, санкции могут ввести против Государственного НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в котором, как считается, в советское время был разработан «Новичок».

Le Monde сообщает, что этот вариант санкционного списка — не окончательный.

Издание напоминает, что после аннексии Крыма санкции были введены против 177 человек и 48 компаний.

Главный критик Кремля Алексей Навальный был отравлен 20 августа в России нервно-паралитическим веществом из группы Новичок. Таким же веществом в 2018 году отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в британском Солсбери.

Напомним, глава Министретсва иностранных дел Германии Хайко Маас пригрозил России новыми санкциями, если она не прояснит, что случилось в деле Навального.