Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков на фоне массовых протестов заявил о готовности уйти со своего поста. Он считает, что политическая ситуация в стране достигла критической точки.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на заявление Сооронбая Жээнбекова.

Он отметил, что покинет свой пост после того, как страна встанет на путь законности.

Для урегулирования сложившейся ситуации Жээнбеков предлагает сделать следующие шаги:

— аннулировать результаты выборов в Жогорку Кенеш и назначить новые парламентские выборы;

— отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений.

— Я намерен легитимизировать происходящие кадровые изменения. Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества, — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Ранее сообщалось о том, что число пострадавших в ходе беспорядков в Киргизии возросло до 1002 человек. Днем ранее власти информировали о 911 пострадавших и одного погибшего.