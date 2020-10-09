В зоне боевых действий на Донбассе 8 октября боевики трижды нарушили режим прекращения огня, в частности применяли стрелковое оружие. Раненых или погибших среди украинских военных нет.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Обстрелы из стрелкового оружия были зафиксированы около Песков. Вблизи Опытного боевики осуществляли дистанционное минирование перед украинскими позициями, применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2, говорят в штабе.

Украинские военные огонь не открывали. С начала 9 октября в штабе не зафиксировали нарушений «тишины».

С начала перемирия (27 июля) и по 7 октября включительно Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 1557 нарушений «тишины». Всего было 346 взрывов, 17 неопределенных боеприпасов, 7 вспышек дульного пламени, 18 осветительных ракет и 1169 очередей и выстрелов.

В ОБСЕ нарушением считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции считаются одним фактом нарушения.

Напомним, что с 27 июля на Донбассе начал действовать новый режим прекращения огня. В частности эти договоренности запрещают открывать любой огонь без разрешения руководства. В случае умышленного нарушения режима прекращения огня в отношении военнослужащих Вооруженных Сил могут применять дисциплинарные взыскания.