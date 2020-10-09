Французское правительство ввело жесткие ограничения на коронавирус еще в четырех городах с высоким уровнем распространения инфекции.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Города Лион, Лилль, Гренобль и Сент-Этьен с субботы будут объявлены городами с состоянием повышенной готовности.

Бары и рестораны в них будут закрыты, как это уже случилось в Париже в начале этой недели. Кроме того, аналогичное решение приняли в Марселе в прошлом месяце.

Эти меры были объявлены на фоне рекордных 18 129 новых случаев коронавируса в сутки.

— В последние дни ситуация в нескольких мегаполисах ухудшилась. Ежедневно все больше и больше людей заражаются, - констатировал министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Состояние повышенной готовности во Франции объявляют, когда уровень инфицирования в местности превышает 250 случаев заражения на 100 000 человек, а не менее 30% коек в отделениях интенсивной терапии заняты пациентами с COVID-19.

Больницы в парижском регионе перешли в режим экстренной помощи в четверг — там пациенты с коронавирусом заняли почти половину коек в отделениях интенсивной терапии.

Напомним что премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания достигла «опасного поворотного момента» и объявил о новых ограничениях для предотвращения второй волны коронавируса в Англии.