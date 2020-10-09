Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию посетил Лондонскую фондовую биржу и обсудил перспективы привлечения британских инвесторов к реализации проекта Киев-Сити.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский провел встречу с руководством Лондонской фондовой биржи и лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом.

— Мы вводим новые финансовые инструменты. Мы голосуем законы, которые внедрят новую финансовую политику, привлекут инвестиции, - заявил президент Украины.

Во время встречи стороны обсудили перспективы привлечения британских инвесторов к реализации проекта Киев-Сити.

— Мы хотели бы построить Киев-Сити — живой финансовый центр, финансовое сердце, а также район, в котором хочется работать и жить. Опыт, экспертиза и помощь лондонского Сити как ведущего мирового финансового центра были бы для нас чрезвычайно полезными, - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский планирует построить на побережье Черного моря новый город.