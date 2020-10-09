Правительство Канады бесплатно обеспечит жителей страны вакциной от коронавируса, когда ее создадут.

Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо во время речи в парламенте, пишет LB.ua.

— Мы очень ценим нашу универсальную систему здравоохранения, благодаря которой такие вещи, как спасительные вакцины, являются для канадцев бесплатными, - подчеркнул Джастин Трюдо.

Он напомнил, что правительство создало специальную экспертную комиссию, которая предлагает свои рекомендации, как лучше распределить вакцины «справедливо и равномерно».

Джастин Трюдо отметил, что правительство уже заключило контракты на поставку вакцин с такими компаниями, как AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Sanofi и GSK (GlaxoSmithKline). Всего Канада зарезервировала для себя более 300 миллионов доз — по условиям контрактов, страна получит их сразу же, как только компании запустят свои вакцины в производство.

Напомним, что в Украине разработают тест-систему, которая позволит определять с одного образца чем болен человек: гриппом, парагриппом или COVID-19. Министерство здравоохранения уже направило ученым заказ на эти тесты.